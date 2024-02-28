Врачам клиники Хайдарова грозит до 6 лет колонии за смерть продюсера Гаврилова

Врачам клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова грозит до шести лет колонии из-за смерти продюсера Петра Гаврилова. Напомним, что он скончался после того, как ему провели операцию по шунтированию желудка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, на данный момент в медицинском учреждении проходит обыск. СК проводит проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека». Сам Хайдаров утверждает, что хирургическое вмешательство проводит не он, а один из его опытных сотрудников. Также, по словам Тимура, ранее в его клинике никогда не умирал пациент.

Известно, что Гаврилову стало плохо в процессе реабилитации. Через три дня после операции у него появились боли в животе и проблемы с дыханием. Еще через неделю он скончался. Близкие продюсера подозревают, что во время пребывания в клинике Хайдарова ему занесли инфекцию. Но точная причина смерти Петра пока устанавливается. На данный момент семья умершего находится в трауре и ждет результатов экспертизы.

Отметим, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки. Если будет доказано, что клиника Хайдарова причастна к смерти Гаврилова, то виновным будет грозить уголовный срок.

Ранее адвокат Александр Добровинский прокомментировал смерть бизнесмена в клинике Тимура Хайдарова.