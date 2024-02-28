«Кожа становится молодой и упругой»: Заворотнюк решилась на подтяжку лица

28-летняя модель Анна Заворотнюк призналась, что сделала подтяжку лица. Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о процедуре в личном блоге.

По словам Анны, она долго решалась на эту процедуру. Однако, найдя хорошего доктора, Заворотнюк сделала smas-лифтинг. Данная манипуляция подтягивает овал лица и делает его худее.

«Сделала smas-лифтинг, процедуру по подтяжке лица без хирургического вмешательства. После него кожа становится более упругой и молодой, подтягиваются все обвисшие ткани», — высказалась модель.

Ранее дочь тяжелобольной актрисы Заворотнюк заявила, что не намерена скрывать ребенка. Напомним, что Анна уже несколько лет состоит в отношениях с тайным возлюбленным. Модель не спешит раскрывать личность избранника. В 2023 году она обмолвилась, что мужчине нужно переехать по работе в ОАЭ. Заворотнюк, не раздумывая, уехала вместе с ним. При этом она нередко приезжает в РФ к семье.

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