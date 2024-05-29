Mash: на виллу певицы Алсу и Яна Абрамова за 800 млн рублей нашелся покупатель

На виллу певицы Алсу и Яна Абрамова за 800 млн рублей нашелся покупатель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

15 лет назад папа Алсу построил виллу под Севастополем в элитном поселке Вязовая Роща. Позднее из нее сделали гостиничный комплекс. По информации источника, Алсу и Ян выставили недвижимость на продажу в 2021 году, однако 3 года не могли найти покупателей.

Отмечается, что к обозначенной сумме нужно добавить еще до 100 млн на реконструкцию здания, в котором 14 спален. Также на территории виллы расположены теннисный корт, салон красоты, кинозал, конюшня, манеж, собственный пляж и вертолетная площадка.

Напомним, что в мае 2024 года Алсу подала на развод с Абрамовым. Подробности про расставание звездной пары читайте в этой новости.

Также мы писали, что Алсу впервые появилась на публике после новостей о разводе.