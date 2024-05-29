Улыбалась и была не одна: певица Алсу впервые появилась на публике после новостей о разводе

Певица Алсу впервые была замечена на публике после новостей о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. В Сети появились кадры, на которых артистка была в компании своей подруги – жены Гарика Мартиросяна Жанны. И при этом выглядела она счастливой.

После того, как стало известно об окончательном расставании Алсу с супругом, она направилась на встречу с приятельницей. Их запечатлели вместе в парке. Обе улыбались, а певица еще и позировали с поднятой вверх ногой. По всей видимости, вокалистка не страдает из-за перемен в личной жизни. Именно к такому выводу пришли пользователи. А некоторые даже упрекнули ее за слишком открытое счастье.

Отметим, что сами супруги свой развод не комментируют. Однако, по словам источников, приближенных к ним, проблемы в паре продолжались уже давно. Так, по слухам, Алсу уже год не жила вместе с бизнесменом, а он ей изменял в течение десяти лет. К слову, за годы брака у них родилось трое детей – дочери Сафина, Микелла и сын Рафаэль.

Ранее актриса Яна Поплавская отреагировала на развод Алсу с мужем. Она отметила, что хоть и не поддерживает разрыв семьи в нынешнее время, но считает, что, если певица была несчастна, то поступила правильно.