Уже год не живут вместе: что известно о разводе певицы Алсу с мужем после 18 лет брака

Накануне стало известно, что певица Алсу подала на развод с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет брака. Несмотря на наличие трех детей, супруги все же приняли решение о разрыве. При этом в новости о разводе пары появляются все новые подробности. Так, по слухам, Алсу не живет с мужем уже год, пишет Kp.ru.

27 мая появилась информация о том, что Алсу разводится с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Исковое заявление было зарегистрировано на портале мировых судов Москвы 24 мая. Артистка и бизнесмен считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. У супругов трое детей: 17-леняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Несмотря на это, супруги решили расторгнуть брак.

Слухи о разводе певицы и предпринимателя появились еще год назад, но певица опровергала их. Однако, как утверждает Kp.ru, ходят слухи о том, что исполнительница хита «Зимний сон» не живет с мужем уже год. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Причина развода Алсу и Яна Абрамова не разглашается, но, как говорят в окружении пары, их разрыв связан с изменами бизнесмена, которые длились более 10 лет. Артистка много лет пыталась спасти брак, «закрывая глаза на многие вещи», и не реагировала на появляющиеся слухи.

«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а больше 10 лет назад. Рассказывали, что для одной из любовниц он снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием», — рассказал Kp.ru источник, близкий к семье Алсу.

В Сети давно обсуждали многочисленные интрижки Яна Абрамова. Супругу Алсу приписывали романы с экс-возлюбленной рэпера Тимати, моделью Анастасией Решетовой, и телеведущей Викторией Лопыревой. При этом обе знаменитости не подтверждали эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что Алсу подала на развод одновременно с певицей Нюшей, которая разводится с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака.