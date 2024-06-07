Блогер Настя Ивлеева высказалась про завершение карьеры после «голой» вечеринки

Настя Ивлеева высказалась про завершение карьеры после «голой» вечеринки. Об этом сообщает The Voice.

6 июня в Москве состоялась пресс-конференция Насти Ивлеевой по случаю открытия ее ресторана. Примечательно, что блогерша впервые вышла в свет после скандала из-за «голой» вечеринки. За несколько месяцев Настя изменилась не только внешне, но и внутренне. Блогерша отметила, что ее прежняя профессиональная деятельность подошла к концу. При этом Ивлеева уточнила, что «блогинг не уйдет из ее жизни».

«Он несколько поменяется. Уверена, что в хорошую сторону, не менее интересную, но об этом мы узнаем чуть позже», — высказалась Настя.

По словам Ивлеевой, сейчас она хочет сконцентрироваться на ресторанном бизнесе. Открытие кафе — ее давняя мечта, на которую она потратила несколько лет. Вместе с шоу «Орел и Решка» она объездила 70 стран, но азиатская культура вдохновила ее больше всего. Именно поэтому Настя открыла ресторан-лапшичную.

«Я как раз-таки как человек, который на полную катушку отдается любимому делу, хочу участвовать в этом если не на 100 процентов, то по крайней мере на 90», — резюмировала Ивлеева.

Ранее 33-летняя блогерша Настя Ивлеева призналась, что ее сердце свободно. Подробности читайте в этой новости.