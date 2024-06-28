Mash: мужа Елены Блиновской не смогут задержать, пока он на боевом задании

Мужа Елены Блиновской не смогут задержать, пока он на боевом задании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

28 июня 2024 года Алексея Блиновского объявили в розыск из-за уголовных дел за неуплату налогов. Как утверждает источник, чтобы доставить Алексея в Москву, за ним в зону СВО должны приехать военные правоохранители.

Также, по данным источника, муж Елены уже 2 недели находится на боевом задании. С ним не установлена связь, и, вероятно, он может не знать, что его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский сознательно не явился к следователю в установленное время. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что муж блогерши Елены Блиновской перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой.