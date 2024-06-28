Kp.ru: Блиновский намеренно не явился к следователю в установленное время

Алексей Блиновский сознательно не явился к следователю в установленное время. Об этом сообщает Kp.ru.

28 июня 2024 года мужа Елены Блиновской объявили в розыск. Появилась информация, что на Алексея возбудили уголовное дело по статье «Неуплата налогов» из-за наличия новых долгов. Как сообщает источник, в СК данное заявление не подтвердили. Блиновский по-прежнему является соучастником супруги в уклонении от уплаты налогов. При этом в СК считают, что Алексей намеренно пытается затянуть процесс ознакомления с материалами дела и не является к следователю.

Адвокат Елены Блиновской заявила, что Алексей находится в зоне СВО. Более того, она опровергла наличие новых долгов.

«Мы не понимаем, что происходит», — резюмировала Наталия Сальникова.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский уже 2 недели не выходит на связь с сослуживцами. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что муж блогерши Елены Блиновской перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой.