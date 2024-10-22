Опубликовано 22 октября 2024, 08:491 мин.
Муж блогерши Елены Блиновской стал снайпером
Mash: муж блогерши Елены Блиновской стал снайпером.
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Муж блогерши Елены Блиновской стал снайпером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, Алексей Блиновский прошел полный курс обучения. Во время тренировок муж Елены помогал командирам «натаскивать» новичков. В ближайшее время он может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ.
Ранее Блиновского задержали в зоне СВО и привезли в Москву на допрос, на котором он рассказал про обман адвоката Эльмана Пашаева.
Также сообщалось, что Елене Блиновской разрешили продать Lamborghini Urus, чтобы выручить 38 млн. Подробности читайте в этой новости.