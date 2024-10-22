Муж блогерши Елены Блиновской стал снайпером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Алексей Блиновский прошел полный курс обучения. Во время тренировок муж Елены помогал командирам «натаскивать» новичков. В ближайшее время он может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ.

Ранее Блиновского задержали в зоне СВО и привезли в Москву на допрос, на котором он рассказал про обман адвоката Эльмана Пашаева.

Также сообщалось, что Елене Блиновской разрешили продать Lamborghini Urus, чтобы выручить 38 млн. Подробности читайте в этой новости.