К месту службы не вернулся: мужа Елены Блиновской увезли из зоны СВО из-за Эльмана Пашаева

Предприниматель Алексей Блиновский в настоящее время не находится в зоне специальной военной операции (СВО), так как участвует в следственных действиях по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской проходит потерпевшим по делу о крупном мошенничестве.

«Пока Алексей Блиновский к месту службы в зону СВО не вернулся», -сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, Пашаев получил от Блиновского около 46 млн рублей в обмен на обещание помощь в освобождении его и супруги от уголовной ответственности. В настоящее время Пашаев арестован и помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что 41-летний Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО, его контракт с Минобороны РФ не будут замораживать. После участия в следственных действиях предприниматель отправится на передовую в Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что Елена Блиновская получила за продажу марафонов 4 млрд рублей. Право на реализацию курсов имели разные ООО, хотя деньги текли в один карман. В настоящее время Блиновская находится в СИЗО, суд продлил арест еще на полгода.