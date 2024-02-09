Оставшаяся одинокой актриса Ланская рассказала, как пережила отмену свадьбы

Актриса Валерия Ланская рассказала, что погрузилась с головой в работу после отмены свадьбы. Именно она спасла женщину в такой тяжелый момент жизни.

Звезда сериала «Кадетство» поделилась в соцсетях эффективными советами о том, как пережить расставание. По ее словам, она лично испытала на себе эти методы.

«Я переживала горечь расставания...И не раз. Работа спасает в такие периоды. Семья, близкие друзья и работа. Туда с головой», — поделилась актриса.

В 2022 году Ланская призналась, что встречается с коллегой Эдгаром Голосным, с которым они познакомились девять лет назад. По ее словам, между ними всегда была симпатия, но они стали ближе только после ее развода. 7 мая 2023 года пара объявила о помолвке и начала готовиться к свадьбе, которая в итоге не состоялась. В октябре звезда объявила о разрыве отношений с женихом, отметив, что «так бывает».

Ланская также была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, и у них родился сын Артемий. Актриса рассказывала, что они не говорили о своем разводе до тех пор, пока «все не улеглось». По словам звезды, они приняли это решение вместе и смогли сохранить дружеские отношения ради сына.

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