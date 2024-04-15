Mash: Лолита возвращается к частным выступлениям за 5 млн к майским праздникам

Певица Лолита Милявская возвращается к частным выступлениям за 5 млн к майским праздникам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистка возвращается к частным выступлениям и подняла свой прайс с 4 млн до 5. Также она просит 500 тыс. рублей за технический райдер.

Главным условием певицы является адекватность заказчика. Милявская готова приехать за город, выступить и после сесть за один стол с гостями. При этом она отказывается от квартирников с гитарой.

Напомним, что после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой певица столкнулась с отменой и критикой россиян. Лолита лишилась гастрольного тура и понесла финансовые потери. Сайт «Страсти» рассказал, как артистка живет после «голой» вечеринки. Подробности смотрите в этом материале.

Также сообщалось, что назван гонорар Аллы Пугачевой за концерт в Израиле.