Mash: Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве

В Москве экстренно госпитализировали Леонида Ярмольника и его жену Оксану. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у артиста гипертонический криз, у его супруги – хроническая сердечная недостаточность. Несколько дней назад они жаловались на слабость и головную боль.

Telegram-канал Mash утверждает, что жене Ярмольника вызывали скорую помощь два раза. У нее повысилось давление до критических значений – 250. Леонид же страдал от сильного кашля и повышенного давления.

По информации источника, на данный момент пара находится в больнице, за ними наблюдают врачи. Но Mash отмечает, что сам Ярмольник уверяет, что у них с супругой нет вышеописанных проблем со здоровьем, а сам он находится сейчас на репетиции. По словам звезды, Оксана тоже не в больнице, а занимается своими делами.

UPD: в беседе с сайтом Газета.Ru Леонид Ярмольник назвал фейком информацию о своей госпитализации. Актер пояснил, что чувствует себя «идеально».

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров поделился мнением о новой сиделке отца. Артист посетил гала-ужин «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение» и пообщался с журналистами. Они не могли не спросить про состояние Бедроса Киркорова.

Также стали известны подробности жизни музыканта Юрия Антонова. Он в беседе с корреспондентом сообщил, что современная музыка его мало интересует. Сам он отдыхает и занимается разведением животных.