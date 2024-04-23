«Отчитывается постоянно»: Филипп Киркоров поделился мнением о новой сиделке отца

Певец Филипп Киркоров рассказал о здоровье 91-летнего отца Бедроса. Также артист поделился мнением о новой сиделке отца Татьяне.

Певец посетил гала-ужин «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение». На мероприятии также присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались у артиста, «как папа». На это Киркоров сказал: «Слава Богу. 2 июня, Дай Бог, отпразднуем 92 года».

Также журналистов интересовала новая помощница Бедроса Киркорова. У певца спрашивали, одобрил ли он.

«Татьяна, которая сейчас сидит с Бедросом, - прекрасный человек, добрая, внимательная, заботливая. Каждый день мне шлет отчеты, как Бедрос поживает, что он ел, что он пил. Фотографии присылает», - поделился исполнитель.

Киркоров признался, что женщину нашел не он, а отец.

«Отчитывается мне постоянно, что он кушает, как он на лавочке сидит, как он ходит, с соседями общается», - сказал Киркоров и показал отчеты от Татьяны в телефоне.