«Отчитывается постоянно»: Филипп Киркоров поделился мнением о новой сиделке отца
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Певец Филипп Киркоров рассказал о здоровье 91-летнего отца Бедроса. Также артист поделился мнением о новой сиделке отца Татьяне.
Певец посетил гала-ужин «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение». На мероприятии также присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Журналисты поинтересовались у артиста, «как папа». На это Киркоров сказал: «Слава Богу. 2 июня, Дай Бог, отпразднуем 92 года».
Также журналистов интересовала новая помощница Бедроса Киркорова. У певца спрашивали, одобрил ли он.
«Татьяна, которая сейчас сидит с Бедросом, - прекрасный человек, добрая, внимательная, заботливая. Каждый день мне шлет отчеты, как Бедрос поживает, что он ел, что он пил. Фотографии присылает», - поделился исполнитель.
Киркоров признался, что женщину нашел не он, а отец.
«Отчитывается мне постоянно, что он кушает, как он на лавочке сидит, как он ходит, с соседями общается», - сказал Киркоров и показал отчеты от Татьяны в телефоне.
Ранее стало известно, что Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступит на главной сцене страны.