Mash: концерты группы «Моральный кодекс» отменены из-за болезни Сергея Мазаева

Концерты группы «Моральный кодекс» отменены из-за болезни Сергея Мазаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

5 и 8 июня были запланированы концерты группы «Моральный кодекс», однако их пришлось отменить из-за болезни Сергея. Солист коллектива восстанавливается после острого панкреатита: врачи запретили ему любую активность. Медики не уточняют, когда артист сможет вернуться к выступлениям.

Напомним, что 4 июля Сергея доставили в больницу Светлогорска. У него диагностировали острое воспаление поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что в состоянии 64-летнего Сергея Мазаева, попавшего в реанимацию, произошли изменения. Подробности читайте в этой новости.

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