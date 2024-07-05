«Мой отец умер от рака у меня на руках»: Башаров заверил, что не злорадствовал над Сафроновым

Актер Марат Башаров прокомментировал конфликт с бывшим соведущим Сергеем Сафроновым и заявил, что не злорадствовал над больным раком иллюзионистом. Звезда стал гостем Rutube-шоу «Злые языки».

Иллюзионист до этого принимал участие в шоу и рассказывал о конфликте с Башаровым. По словам Сергея, после ухода с проекта «Битва экстрасенсов» он прошел обследование, которое показало у него рак. А после в интервью Башаров якобы заявил, что мужчина был достоин той болезни. Сафронов прошел длительное лечение и победил недуг, а после рассказал подробности истории.

«В одном из интервью он сказал, что я эту болячку заслужил», — сказал артист полгода назад.

На днях Марат пришел в студию и заявил, что не знал о серьезном заболевании коллеги и тем более не желал ему ничего плохого.

«Я только сегодня узнал, что Сафронов, оказывается, болен страшной болезнью. Я никогда такого не скажу. Мой отец умер от рака у меня на руках, мой старший брат умер от рака на моих глазах. Я знаю, что это за тяжелейшая мука для самого человека и мука для его близких. Не дай Бог. Никогда из уст Марата Башарова вы не услышите: "Так тебе и надо", человеку, который болен этой страшной болезнью», — поделился актер.

Звезда признался, что они виделись на одном из мероприятий и поздоровались, а после Сергей попросил у него прощение за предыдущие слова.

«Сереж, набери мне, давай поговорим!» — обратился актер к иллюзионисту.

После шоу они созвонились и хорошо пообщались, отмечая, что конфликт улажен.

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