Mash: комику Андрею Бебуришвили экстренно вызвали скорую из-за боли в животе

31-летнему комику Андрею Бебуришвили экстренно вызвали скорую. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, юморист жаловался на боль в животе и высокую температуру. Приехав на место вызова, врачи осмотрели его и предложили поехать в больницу. Однако Андрей отказался от госпитализации.

На данный момент ни юморист, ни его представители никак не комментировали сообщения СМИ.

Напомним, в конце августа 2023 года Андрей объявил о рождении первенца. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» комик рассказал об имени дочери. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой певица Лариса Долина рассказала о возлюбленном 16-летней дочки Юлии Началовой.