13:18, 13 сентября 2023
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Mash: комику Андрею Бебуришвили экстренно вызвали скорую из-за боли в животе
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31-летнему комику Андрею Бебуришвили экстренно вызвали скорую. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, юморист жаловался на боль в животе и высокую температуру. Приехав на место вызова, врачи осмотрели его и предложили поехать в больницу. Однако Андрей отказался от госпитализации.
На данный момент ни юморист, ни его представители никак не комментировали сообщения СМИ.
Напомним, в конце августа 2023 года Андрей объявил о рождении первенца. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» комик рассказал об имени дочери. Подробности смотрите в этой статье.
Не менее интересна та история, в которой певица Лариса Долина рассказала о возлюбленном 16-летней дочки Юлии Началовой.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лия НовостнаяТеги: