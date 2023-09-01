«Пока ничего не понял»: Андрей Бебуришвили об отцовстве, партнерских родах и имени дочери
Юморист Андрей Бебуришвили рассказал об имени дочери и партнерских родах.
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В конце августа резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили объявил о рождении первого ребенка. У него на свет появилась дочь. Портал «Страсти» пообщался с юмористом и узнал, какие впечатления у него от отцовства, а также, какое имя для малышки он выбрал вместе с женой.
Встретить Андрея нам удалось на съемках шоу «Натальная карта» от Medium Quality продакшн. В нем ведущие Олеся Иванченко и Дима Журавлев раскрывают личность гостя по дате и времени его рождения. Несмотря на то, что комик сейчас погружен в новый этап своей семейной жизни, он все-таки согласился принять участие в проекте, а за кулисами поделился откровениями.
Как признался Бебуришвили, пока он все еще не осознает в полной мере, что все изменилось. Вместе с супругой они только начинают открывать для себя, что значит быть родителями. Впрочем, это все не влияет на то, насколько комик счастлив рождению дочери.
«Я в шоке. Пока еще ничего не понял. Просто очень мало сплю, - поделился Андрей. — Это мой первый ребенок. Надеюсь. Из трудностей на сегодняшний день – колики. Не понятно, почему она плачет. Я еще боюсь что-то у нее сломать, потому что она хрупкая, поэтому трепетно отношусь. Тем более дочь. Так что вдвойне».
Также артист рассказал, что принимал непосредственное участие в родах. Этот момент они обговаривали с супругой заблаговременно и решили, что это необходимо. Андрей даже лично перерезал пуповину. В беседе с ведущими шоу Андрей отметил, что у многих женщин есть стереотип, что во время родов у них так меняется лицо, что потом мужчина их не захочет. Однако сам он этого не боялся, так как знал – супруга всегда будет для него желанна.
«На партнерские роды согласился, чтобы не оставлять любимую женщину одну в тяжелый момент. Это мы с женой обговаривали изначально. Правда, когда она просила, я выходил из палаты», — рассказал Бебуришвили.
К слову, имя дочери, как и внешность, Андрей еще скрывает. Но нам удалось выяснить одну подробность. «Имя пока не раскрываем. Но оно еврейское. Выбирали вместе с женой», - признался резидент Comedy Club.