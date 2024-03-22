Mash: Кологривого снова доставили в суд Новосибирска по требованию прокурора

Никиту Кологривого снова доставили в суд Новосибирска по требованию прокурора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попали кадры из суда Новосибирска. На них запечатлен актер из сериала «Слово пацана», устроивший дебош в кафе. Ранее суд вынес решение об аресте Никиты на 7 суток, однако прокурор требует его пересмотра. Согласно новым данным, артисту грозит до 15 суток.

Напомним, что Никита устроил дебош в кафе и укусил за ногу официантку. Актер раскаялся в содеянном, объяснив поступок усталостью. По словам знаменитости, он согласен с наказанием.

Ранее СМИ выяснили, в каких условиях будет отбывать наказание Никита Кологривый. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что СК завершил следствие по делу Елены и Алексея Блиновских и расширил обвинения.