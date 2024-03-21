«Туалет без перегородки, все напоказ»: в каких условиях будет отбывать наказание Никита Кологривый

Устроившему дебош в ресторане Новосибирска Никите Кологривому предстоит провести за решеткой семь суток. Индивидуальную камеру звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не предоставили, поэтому ему придется уживаться с другими арестантами и ходить в туалет при всех.

О том, в каких условиях будет отбывать административный арест Кологривый, рассказал в беседе с mk.ru житель Новосибирска, который ранее провел несколько суток в этом же спецприемнике.

«Делать там особо нечего, разве что кругами ходить туда-сюда по камере. Других развлечений нет, книг не выдавали», - поделился впечатлениями мужчина.

Он подчеркнул, что время тянулось очень медленно. На завтрак и ужин давали кашу на воде, хлеб и чай. На обед суп с лапшой.

По словам мужчины, сначала он находился в двухместной камере, однако позже его перевели в четырехместную, куда, вероятно, попадет и Кологривый.

Он также добавил, что кровати в камере обычные - шконка с матрасом. При этом круглосуточно горел свет.

«Мыться нам не предлагали. Хотя возможно, раз в неделю людей водят куда-то в баню. Туалет был без перегородки, как школе в 90-е годы, все напоказ. О стеснении придется забыть. Стола вроде не было», - поделился воспоминаниями собеседник издания.

Ранее Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Как утверждают очевидцы, звезда «Слова пацана» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в какой-то момент начал приставать к официантке. Он лег к ней на колени и предлагал продолжить ночь вместе, а после отказала укусил за ногу и стал заламывать руки. Успокоить Кологривово попробовали сотрудники ресторана, однако он спровоцировал драку. В итоге пришлось вызывать полицию.