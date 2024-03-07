Mash: Киркорова предложили штрафовать на 5 млн за выступления под фонограмму

Филиппа Киркорова, Анну Асти и других певцов предложили штрафовать на 5 млн за выступления под фонограмму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, с такой просьбой в Госдуму обратился глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он предложил ввести нормы, по которым на афишах и билетах должно стоять указание о том, что артист выступает под фонограмму. Если организаторы нарушат требования, то получат штраф, а при повторном нарушении — запрет деятельности. Таким же способом предлагается наказывать знаменитостей.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что до сих пор просит деньги из-за бойкота на ТВ. Артист рассказал об этом на премьере шоу «Сокровища императора». Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Дмитрий Губерниев поддержал Аллу Пугачеву после предложения признать ее иноагентом. По мнению журналиста, Пугачева — великая певица.