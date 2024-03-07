Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение признать Пугачеву иноагентом

Дмитрий Губерниев поддержал Аллу Пугачеву после предложения признать ее иноагентом. Об этом сообщает Газета.Ru.

7 марта депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил признать певицу иноагентом. Он убежден, что Пугачева не должна получать деньги из России и организовывать здесь концерты. По его мнению, артистка «потеряла всякий стыд».

В беседе с журналистами Дмитрий встал на защиту Пугачевой, являющейся для него великой певицей. Губерниев, как поклонник творчества, продолжит слушать ее песни.

«Слушал, слушаю и буду слушать. Что касается остального, позвоните в пресс-службу депутата Журавлева», — высказался журналист.

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