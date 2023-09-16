«Возвращайся, сиди на даче тихо»: Дмитрий Назаров рассказал о приезде в Россию

В январе Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ, после чего они решили уехать во Францию. На днях актер заявил о своей готовности вернуться в Россию.

В своем новом стихотворении артист выразил мысль о том, что многие готовы его принять обратно, несмотря на прежние конфликты. В строках Назаров озвучил, что по возвращении ему придётся сидеть на даче тихо.

Также Назаров отметил, что может сажать редиску или завести козу. Кроме того, актер должен простить всех, кто был против его взглядов.

Ранее мы писали, что друг Игоря Николаева заявил об экстренной операции артиста.