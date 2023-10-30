Бывший муж Ани Лорак покинул Украину без супруги. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог Мурата Налчаджиоглу.

В начале лета 2023 года Мурат сыграл свадьбу с визажисткой по имени Лилия. Однако на сегодняшний день супруги отписались друг от друга в соцсети и удалили совместные снимки. Поговаривают, в паре произошел разлад. При этом сам Мурат предпочитает не комментировать ситуацию.

Экс-супруг Лорак отметил, что он далек от шоу-бизнеса и публичности. По словам предпринимателя, он не намерен обсуждать личную жизнь. Вот почему Мурат попросил не спрашивать его об избраннице.

На фоне слухов о расставании с женой Мурат покинул Украину. Вместе с дочерью от Лорак он отправился в Турцию.

Напомним, что бизнесмен и певица развелись в 2019 году из-за его измены. В 2023 году Ани представила публике нового возлюбленного. Им оказался инструктор по йоге.

Ранее мы писали о том, что пережившая измены певица Ани Лорак призналась, что счастлива в новых отношениях. Подробности смотрите в этой статье.