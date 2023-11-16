Mash: ФНС арестовала счета певца Аркадия Укупника из-за долга в 42 тысячи рублей

ФНС арестовала счета певца Аркадия Укупника из-за долга в 42 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, музыкант неоднократно получал оповещения о необходимости оплатить налоги. Однако Укупник их проигнорировал и накопил долг в 42 тысячи рублей. В связи с этим ФНС приостановила операции по счетам музыканта.

Кроме того, журналисты выяснили, что Укупник не стал платить охранной организации и задолжал ей 72 тысячи. Контора подала в суд на певца и взыскала с него большую часть суммы. Примечательно, что сам артист отрицает наличие долгов.

Ранее мы писали о том, что у певца Валерия Меладзе обнаружен долг перед ФНС в 275 тысяч рублей. Подробности смотрите в этой статье.

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