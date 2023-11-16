41-летняя Вера Брежнева рассказала о причинах развода с Константином Меладзе

41-летняя певица Вера Брежнева рассказала о причинах развода с Константином Меладзе. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В октябре 2023 года Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Супруги разошлись после 8 лет брака. Что стало причиной их расставания — певица не уточнила. На этот раз Брежнева решила поделиться откровением.

По словам артистки, в последние годы ей мешало постоянное притворство. Как выяснилось, она пыталась «осчастливить всех», изменяя себе. Вот почему Брежнева решила оборвать старые связи.

«Невозможно осчастливить всех. Лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься», — высказалась артистка.

Ранее психолог Гуля Галеева назвала причины расставания Брежневой и Меладзе после 8 лет брака. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что у певца Валерия Меладзе обнаружен долг перед ФНС в 275 тысяч рублей.