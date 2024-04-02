Mash: Филипп Газманов отказался от фамилии отца из-за бизнеса

Филипп Газманов отказался от фамилии отца из-за бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Наследник Олега Газманова взял девичью фамилию матери. Теперь он — Муравьев. Филипп решил сменить фамилию после того, как певца внесли в санкционный список ЕС в октябре 2022 года.

Филипп является совладельцем ООО «Фрейтер». Его компания занимается грузоперевозками и имеет выручку в миллиард рублей. Как предполагает источник, смена фамилии может быть связана с бизнесом.

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