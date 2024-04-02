«Это разочаровало»: Пригожин назвал главную ошибку Аллы Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Алле Пугачевой не стоило критиковать оставшихся в РФ звезд. Иосиф поделился мнением с NEWS.ru.

В беседе с журналистами продюсер осудил Пугачеву за ее высказывания о коллегах. По мнению Пригожина, певица совершила ошибку, раскритиковав оставшихся в РФ звезд. Иосиф отметил, что артисты не могли себе позволить уехать «по многим причинам». Продюсер добавил, что разочаровался в Пугачевой.

«То, что эта умная женщина позволила себе сделать за последние два года, вызывает оторопь, потому что это не соответствует ее образу и масштабу личности, это разочаровало и уже неинтересно», — заявил продюсер.

Также Пригожин уточнил, что певица была «терминатором» в шоу-бизнесе и влиятельным человеком в стране. По его мнению, Пугачева могла бы сохранить лидирующие позиции, если бы вела себя иначе.

Напомним, что Пугачева уже два года не проживает на территории РФ.

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