Mash: дети Прилучного и Муцениеце будут выбирать в суде, с кем из родителей жить

Дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце будут выбирать в суде, с кем из родителей жить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

4 июля 2024 года состоялось заседание по определению места жительства Мии и Тимофея. Уточняется, что Агата не пришла в суд, сославшись на отдых после съемок. Новое заседание назначено на 29 августа, где брат и сестра сообщат, с кем хотят остаться после развода родителей.

Источник предположил, что актер хочет отсудить детей у экс-супруги. Если суд встанет на его сторону, то Агате придется платить алименты Павлу.

На данный момент экс-супруги не комментировали судебные разбирательства.

Ранее Павел Прилучный и Зепюр Брутян заявили, что мечтают о рождении кудрявой дочки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле стоимостью 275 тыс. рублей за ночь.