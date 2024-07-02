Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле стоимостью 275 тыс. рублей за ночь. Об этом стало известно «Страстям».

Агата Муцениеце отправилась вместе с детьми отпуск на Кипр. Актриса остановилась в пятизвездочном отеле Cap St Georges Hotel & Resort рядом с Пафосом. В соцсетях она показала огромный номер с двумя спальнями. В каждой спальне свой санузел, а на балконе расположены персональные бассейны.

Как удалось выяснить «Страстям», Муцениеце сняла для отдыха номер категории Люкс Residence, площадью 179 кв. м. Самый дешевый вариант размещения в нем обойдется в 275 тысяч рублей за сутки. Если актриса выбрала вариант проживания с завтраком и ужином, цена вырастет до 317 тысяч рублей. Таким образом, за неделю отдыха Агата Муцениеце потратит от 1,9 млн рублей до 2,2 млн рублей.