«Хотелось бы девочку»: Прилучный и Брутян заговорили о пополнении в семье

Павел Прилучный и Зепюр Брутян заявили, что мечтают о рождении кудрявой дочки. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялась церемония вручения премии «Ника». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Павел с Зепюр. Супруги находились в хорошем настроении и охотно общались с прессой. В беседе с журналистами пара заговорила о пополнении в семье. Так, артисты опровергли слухи, что скоро вновь станут родителями. При этом они признались, что мечтают о рождении дочки, похожей на Зепюр.

«Конечно, хотелось бы девочку — кудрявую, красивую, миленькую. Подругу», — высказались знаменитости.

Напомним, что пара воспитывает сына Микаэля. Также у Павла есть дети от предыдущего брака.

Ранее сообщалось, что 28-летняя жена Прилучного Зепюр Брутян похудела до 45 кг спустя год после родов. Подробности читайте в этой новости.

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