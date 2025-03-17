Mash: Деревянко прикрывал аферы с криптой договорами о продаже недвижимости

Павел Деревянко прикрывал аферы с криптой договорами о продаже недвижимости. Благодаря этому он прошел по делу как потерпевший. Подобную новость приводит Telegram-канал Mash.

По информации источника, в прошлом году фирма «РКП» и ее владелец Сергей Николенко подали в суд на актера и потребовали вернуть 5 млн рублей. Якобы Деревянко получил эти деньги в качестве аванса за здание на Алтуфьевском шоссе. Ещё 15 млн рублей должны были заплатить потом. Но сделка не состоялась. Выяснилось, что недвижимость не принадлежит Деревянко, поэтому аванс попросили вернуть.

Источник утверждает: во время разбирательств актер заявил, что сделка была фиктивной, а бизнесмен хотел не купить здание, а вложиться в криптодела бывшего бизнес-партнера Григория Мулузяна. Он обещал вернуть деньги с процентами от прибыли криптопирамиды.

За эти махинации Мулузян попал в СИЗО. Павел Деревянко убедил суд в том, что партнер его обманул, а сделку признали мнимой.

Ранее сообщалось, что Павел Деревянко призывал «бухать» молодую коллегу на съемках «Даркнета». Подробности читайте в этой новости.

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