«Не начнешь бухать — ничего не получится»: как Деревянко призывал к алкоголизму молодую актрису

Актер Павел Деревянко рассказал о своем бурном прошлом и о том, как уговаривал молодую коллегу начать пить алкоголь. Он признался, что призывал «бухать» звезду «Даркнета», которой на тот момент было совсем мало лет.

По словам Павла, после одного из съемочных дней он предложил юной актрисе повеселиться. Ее имя он не назвал, но, предположительно, речь шла о Валентине Ляпиной, которой сейчас 22 года. А сериал снимался около 3-4 лет назад. Девушка согласилась. Но уже в заведении Деревянко узнал, что она не пьет.

«Прошло где-то 40 минут нашего общения, и я говорю: «Знаешь, вот прошло 40 минут, и ты такая скучная. Хочешь совет? Вполне идиотский, но тем не менее. Ты же хочешь стать актрисой? Если не начнешь бухать — ничего не получится»», - рассказал актер на YouTube-канале «Клиника доктора Шурова».

Павел также признался, что попробовал в своей жизни практически все. Он не скрывает, что принимал наркотики и даже был пойман за это полицией во время учебы в ГИТИСе. Но сейчас он старается не употреблять. Позволяет себе только алкоголь в небольших количествах.

Ранее Павел Деревянко разнервничался из-за вопроса о свадьбе с Зоей Фуць.