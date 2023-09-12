Mash: Даня Милохин экстренно улетел из РФ после новости о его призыве в армию

Блогер Даня Милохин экстренно улетел из РФ после новости о его призыве в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 12 сентября 2023 года юноша улетел в Дубай. В 23:18 он прошел паспортный контроль во Внуково и вылетел в ОАЭ в 0:50.

Уточняется, что Милохин уехал из страны после новости о его возможном призыве в армию. Как сообщает источник, на паспортном контроле Даня заметно нервничал. Однако, пройдя его, он в хорошем настроении отправился на посадку.

На данный момент ни Милохин, ни его официальные представители никак не комментировали сообщения СМИ.

Ранее приемный отец Милохина усомнился, что со зрением минус 6,5 блогера призовут в армию. Подробности смотрите в этой статье.

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