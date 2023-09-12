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12:03, 12 сентября 2023
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49-летняя актриса Наталия Антонова сообщила о женитьбе старшего сына

49-летняя актриса Наталия Антонова сообщила о женитьбе старшего сына

© Starface.ru

49-летняя актриса Наталия Антонова сообщила о женитьбе старшего сына. Об этом информирует издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

Как выяснилось, торжество состоялось 11 сентября 2023 года. В соцсети Антонова показала кадры со свадебной церемонии и трогательно обратилась к наследнику. «Хотелось бы взять тебя на ручки, но ты уже совсем взрослый. Защищай и береги свою любовь», — высказалась звездная мама.

Напомним, что старшего сына Артема актриса родила в браке с Александром Вершининым. Также у Антоновой есть наследники Максим и Никита от союза с Николаем Семеновым.

49-летняя актриса Наталия Антонова сообщила о женитьбе старшего сына

© Из профиля Instagram* Антоновой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

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