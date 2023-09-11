«Как его призовут?»: приемный отец раскрыл проблему со здоровьем у Дани Милохина

Блогер Даня Милохин может не попасть в армию из-за проблем со зрением. Об этом сообщил его приемный отец, который рассказал, что зрение у тиктокера минус 6,5.

Подробности привел Telegram-канал Kub Mash.

«Да как его призовут, у него зрение минус 6,5», - поделился отец.

По его словам, Милохин ходил в очках с детского дома, потом носил линзы. Операцию по коррекции зрения не делал.

«Сомневаюсь, что он будет годен. У него, по-моему, не годен в военном билете», - поделился мужчина.

Ему неизвестно, на самом ли деле Милохин вернулся в Россию. Блогер мог не прилетать вообще или приехать на один день.

«Еще никто так и не понял, приехал или не приехал, может, на один день прилетал, кто его знает», - говорит приемный отец.

Ранее появилась информация, что тиктокера заберут в армию в ближайший призыв – осенью. Он стоит на воинском учете и каких-либо отсрочек не имеет.