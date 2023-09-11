«Как его призовут?»: приемный отец раскрыл проблему со здоровьем у Дани Милохина
Приемный отец Милохина усомнился, что со зрением минус 6,5 его призовут в армию.
© Lomohov Anatoly/East News
Блогер Даня Милохин может не попасть в армию из-за проблем со зрением. Об этом сообщил его приемный отец, который рассказал, что зрение у тиктокера минус 6,5.
Подробности привел Telegram-канал Kub Mash.
«Да как его призовут, у него зрение минус 6,5», - поделился отец.
По его словам, Милохин ходил в очках с детского дома, потом носил линзы. Операцию по коррекции зрения не делал.
«Сомневаюсь, что он будет годен. У него, по-моему, не годен в военном билете», - поделился мужчина.
Ему неизвестно, на самом ли деле Милохин вернулся в Россию. Блогер мог не прилетать вообще или приехать на один день.
«Еще никто так и не понял, приехал или не приехал, может, на один день прилетал, кто его знает», - говорит приемный отец.
Ранее появилась информация, что тиктокера заберут в армию в ближайший призыв – осенью. Он стоит на воинском учете и каких-либо отсрочек не имеет.