Mash: блогерша Лерчек заявила, что заплатила 800 млн рублей налогов

Блогерша Лерчек заявила, что заплатила 800 млн рублей налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Санкт-Петербурге начался международный экономический форум, который посетили многие звезды. Не стала исключением и Валерия Чекалина, известная как Лерчек. Блогерша находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. В беседе с журналистами Валерия рассказала про свой долг перед ФНС.

По словам Лерчек, она заплатила 800 млн рублей, но до сих пор продолжает выплачивать ФНС.

«На сегодняшний день у меня нет официального долга, но есть определенные обязательства, о которых мы договорились с ФНС», — высказалась Чекалина.

Блогерша отметила, что готова бесплатно работать в налоговой, но только на хорошей должности.

Ранее Катя Гордон заявила, что Лерчек и Артем Чекалин договорились о разделе имущества. Напомним, что блогеры подали заявление на развод. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что налоговая заблокировала счета жены хирурга Тимура Хайдарова Светланы Сильваши.