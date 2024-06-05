Налоговая заблокировала счета жены хирурга Тимура Хайдарова Светланы Сильваши. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

ФНС решила заблокировать все операции по счету ООО «Ай Кволифай», руководителем которой является жена Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши. Сообщается, что жена Хайдарова через юрлицо оказывает услуги по консультациям и информированию.

Причиной санкций со стороны налоговой службы стала несвоевременная сдача налоговой отчетности, сообщают журналисты.

Сильваши, согласно открытым источникам, является учредительницей еще двух компаний: ООО «Сильваши» и ООО «Ай кью пластик».

Напомним, в последнее время в клиниках Тимура Хайдарова проходят обыски. Так, в апреле 2024 года решением суда на 90 дней была приостановлена работа медучреждения IQ Plastique. В клинике Росздравнадзором были выявлены нарушения.

Ранее мы писали о том, что пластический хирург Тимур Хайдаров подал в суд на пристава.