Mash: Алексей Блиновский уже 2 недели не выходит на связь с сослуживцами

Алексей Блиновский уже 2 недели не выходит на связь с сослуживцами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, муж Елены Блиновской участвует в боях под Красногоровкой. На данный момент о его судьбе ничего не известно.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Алексея объявили в розыск из-за уголовных дел за неуплату налогов. Его вызывали к следователю для ознакомления с материалами дела, однако Блиновский так и не явился.

Ранее сообщалось, что муж блогерши Елены Блиновской перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр. Подробности читайте в этой новости.

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