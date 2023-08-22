Mash: активист Виталий Бородин требует отменить концерт Ани Лорак в Москве

Активист Виталий Бородин требует отменить концерт Ани Лорак в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение СМИ попали документы, в которых общественник выдвинул ряд претензий к артистке. В первую очередь, он указал на то, что Лорак является гражданкой Украины. Также Бородин обвинил Ани в сборе средств для украинцев под видом благотворительной акции.

Сама певица никак не комментировала высказывания Виталия.

Напомним, в 2022 году Украина включила Лорак в санкционные списки из-за продолжающейся концертной деятельности на территории РФ.

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