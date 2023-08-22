Mash: активист Виталий Бородин требует отменить концерт Ани Лорак в Москве
© Starface.ru
Активист Виталий Бородин требует отменить концерт Ани Лорак в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В распоряжение СМИ попали документы, в которых общественник выдвинул ряд претензий к артистке. В первую очередь, он указал на то, что Лорак является гражданкой Украины. Также Бородин обвинил Ани в сборе средств для украинцев под видом благотворительной акции.
Сама певица никак не комментировала высказывания Виталия.
Напомним, в 2022 году Украина включила Лорак в санкционные списки из-за продолжающейся концертной деятельности на территории РФ.
Ранее мы писали о том, что 44-летняя певица Ани Лорак сообщила о возвращении на российское телевидение. Подробности смотрите в этой статье.
Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 41-летнюю певицу Веру Брежневу заметили без макияжа в Латвии.