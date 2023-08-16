Нашла новую работу в России: в жизни Ани Лорак произошли большие перемены

44-летняя певица Ани Лорак объявила о возвращении на российское телевидение. Об этом информирует издание The Voice.

Как выяснилось, артистка вошла в состав членов жюри шоу «Ты супер!». Лорак отметила, что готова делиться с участниками проекта своими знаниями. По воспоминаниям Ани, в далеком прошлом она тоже была конкурсантом и пыталась удивить жюри выступлением. Вот почему певица прекрасно понимает чувства тех, кому только предстоит выйти на сцену.

«Я буду доверять своей интуиции и делать скидку на возраст», — высказалась Лорак.

Также Ани убеждена: очень важно разглядеть в участнике потенциал. В жизни артистов нередко бывают случаи, когда из-за волнения выступление идет не по плану. Вот почему она будет оценивать «не мгновение», а возможности конкурсанта.

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