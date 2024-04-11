Mash: актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей за услуги ЖКХ

Актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Мосэнергосбыт подал в суд на актера, задолжавшего 57 тысяч рублей за воду, отопление и электричество. Отмечается, что квартира принадлежит бывшей жене Павла — Агате Муцениеце. Актриса выписала Прилучного из недвижимости на «Речном вокзале» через суд.

На данный момент ни Павел, ни его представители никак не комментировали сообщения СМИ.

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