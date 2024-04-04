«Просто куча проколов»: Агата Муцениеце показала лицо после процедуры омоложения

Актриса Агата Муцениеце показала покрасневшее лицо после уколов красоты. Звезда призналась в соцсетях, что бывает в кабинете у косметолога.

Знаменитость не стесняется публиковать фото без макияжа. Но в этот раз она пошла еще дальше – показала результат косметологической процедуры. 35-летняя девушка позировала на снимке с покрасневшим лицом, но объяснила, что это нормально.

«Собственно, ничего страшного. Просто куча проколов, это пройдет через час. Ну супер же», — отметила звезда.