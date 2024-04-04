«Просто куча проколов»: Агата Муцениеце показала лицо после процедуры омоложения
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Актриса Агата Муцениеце показала покрасневшее лицо после уколов красоты. Звезда призналась в соцсетях, что бывает в кабинете у косметолога.
Знаменитость не стесняется публиковать фото без макияжа. Но в этот раз она пошла еще дальше – показала результат косметологической процедуры. 35-летняя девушка позировала на снимке с покрасневшим лицом, но объяснила, что это нормально.
«Собственно, ничего страшного. Просто куча проколов, это пройдет через час. Ну супер же», — отметила звезда.
Она призналась, что начала ухаживать за кожей лица раньше, и в данный момент довольна результатами. По мнению Муцениеце, она выглядит моложе своих лет, и это придает ей гордость за себя.
Актриса открыто говорила своим поклонникам, что для нее важен внешний вид, поэтому она также уделяет внимание правильному питанию и занимается спортом. При росте 172 сантиметра она поддерживает вес в 54 килограмма, стараясь сохранить такой результат постоянно. Муцениеце также поделилась, что каждый день делает упражнения для пресса и занимается бегом два-три раза в неделю, регулярно публикуя фотоотчеты в социальных сетях. Она привыкла пробегать не менее пяти километров в день, даже находясь на отдыхе.
Напомним, что звезда воспитывает двоих детей от коллеги Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и восьмилетнюю дочь Мию. Пара развелась в 2020 году, а уже через два года актер женился на коллеге Зепюр Брутян. В 2023 году у них родился сын Микаэль.
Ранее Павел Прилучный впервые за долгое время рассказал, что думает о бывшей жене Агате Муцениеце.