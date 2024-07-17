Mash: актер Павел Прилучный потребовал от ФНС снять аресты с его счетов

Актер Павел Прилучный потребовал от ФНС снять аресты с его счетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актер лично приехал в налоговую и пообщался с сотрудниками ведомства. Павел отметил, что не подал вовремя декларацию из-за большой нагрузки. По словам Прилучного, из-за занятости он забыл передать данные в ФНС.

После беседы Павел устроил фотосессию с сотрудниками налоговой.

Известно, что счета актера заблокировали в начале июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце будут выбирать в суде, с кем из родителей жить. Подробности читайте в этой новости.

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