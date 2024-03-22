Mash: актер Никита Кологривый отказывается от выступлений на корпоративах

Актер Никита Кологривый отказывается от выступлений на корпоративах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Никита Кологривый отказывается от выступлений на корпоративах даже за внушительный гонорар. По информации источника, актер боится сорваться и начать веселиться с гостями. Как правило, мероприятия проходят по одному сценарию: артист получает гонорар, выполняет свои обязательства, а затем отдыхает вместе со всеми.

Напомним, что Никита угодил в скандал в Новосибирске. Актер устроил дебош в кафе и покусал официантку. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 7 суток.

Ранее сообщалось, что защита Никиты Кологривого не будет оспаривать приговор суда Новосибирска об аресте. Адвокат Андрей Жуков назвал арест на 7 суток — «определенным балансом» между интересами Никиты и общественности. Подробности смотрите в этой новости.

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