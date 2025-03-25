Mash: актер из фильма «Сволочи» Олег Буганов попал в реанимацию

Актер из фильма «Сволочи» Олег Буганов попал в реанимацию. Его здоровье ухудшилось из-за невостребованности в кинобизнесе.

По данным Telegram-канала Mash, 35-летний артист сейчас находится в больнице. В пятницу он почувствовал слабость, после у Буганова началась рвота с кровью. Медики отвезли его в реанимацию.

Издание сообщает, что Олег долгое время сидит без работы — об этом он рассказал докторам. Из-за этого у него началась депрессия.

Буганов прославился после участия в фильме «Сволочи». Также он снимался в картинах «Погоня за тенью», «Метод Лавровой» и других.

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