Mash: Нелли Уварова несколько дней провела в больнице и перенесла операцию

Актриса Нелли Уварова несколько дней провела в московской больнице и перенесла операцию.

По данным Telegram-канала Mash, 45-летней звезде сериала «Не родись красивой» удалили металлические спицы из руки, которые ей установили 1,5 года назад после перелома лучевой кости.

В настоящее время Нелли уже выписали на амбулаторное лечение. Медики прописали актрисе обезболивающие препараты и добавили лечебную физическую нагрузку на сустав.

Напомним, осенью 2023 года Уварова неудачно упала с самоката и повредила руку. В феврале 2024 года актриса травмировалась во время репетиции в театре – она подвернула ногу.

Ранее Нелли Уварова рассказала о страхах во время беременности. Звезда сериала «Не родись красивой» пережила выкидыш и очень волновалась, когда узнала об ожидании ребенка. В 2011 году знаменитость родила дочь, которой дала необычное имя Ия. Через пять лет у нее появился на свет сын Игнатий.