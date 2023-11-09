Mash: 94-летней актрисе Раисе Максимовой сделали переливание крови

Народной артистке России Раисе Максимовой сделали переливание крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Недавно стало известно о госпитализации 94-летней актрисы из-за резкого снижения гемоглобина. Звезда фильма «Идиот» почувствовала головокружение и слабость. Врачи провели тщательное обследование, в результате которого у Максимовой выявили заболевание крови. По информации источника, ей потребовалось переливание.

Отмечается, что после проведенной процедуры состояние артистки улучшилось: уровень гемоглобина, который во время госпитализации упал в два раза, пришел в норму. В связи с этим медицинские сотрудники готовят Максимову к выписке.

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