SHOT: 91-летнему Бедросу Киркорову может понадобиться новая операция на сердце

91-летнему Бедросу Киркорову может понадобиться новая операция на сердце. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Осенью 2023 года стало известно о госпитализации певца с пневмонией. Артист жаловался на одышку, слабость и боль в спине. Несмотря на это, он не задержался надолго в больнице и сбежал из нее. Отец Филиппа Киркорова заявил, что будет лечиться нетрадиционными методами.

Отмечается, что до побега из клиники певец прошел обследование, результаты которого неутешительные. Врачи диагностировали у него стеноз артериального клапана. Ситуация осложняется застойной сердечной недостаточностью, приводящей к одышке и быстрой утомляемости. Медицинские сотрудники опасаются за состояние Киркорова, которому необходимо протезирование клапана.

Напомним, что в 2022 году артист перенес операцию на сердце. Тогда ему установили кардиостимулятор.

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