Mash: 67-летний певец Николай Носков заболел и отменил гастрольный тур по России

67-летний певец Николай Носков заболел и отменил гастрольный тур по России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у вокалиста группы «Парк Горького» резко ухудшилось самочувствие. Носкову потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что в клинике артист сдал необходимые анализы, результаты которых были неутешительными. Представители артиста отменили его ближайшие концерты в связи с плохим самочувствием.

Напомним, что в 2017 году музыкант перенес инсульт. Из-за этого он теперь передвигается при помощи трости, а на сцене выступает в инвалидной коляске.

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